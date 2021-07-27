Российскому пловцу запретили надеть маску с котиком на Олимпиаде

Завоевавшему золото на Олимпиаде в Токио пловцу из Подмосковья Евгению Рылову запретили выходить на церемонию награждения в маске с котиком. Об этом спортсмен рассказал РИА «Новости».

Рылов впервые за четверть века принес России золотую олимпийскую медаль в плавании. Спортсмен пришел первым, проплыв на спине 100-метровую дистанцию. На это ему хватило 51,98 секунды, что стало рекордным результатом в Европе. А серебро взял Климент Колесников, который проплыл стометровку за 50 секунд.

После награждения Рылов пошутил, что ему хочется плакать, потому что ему запретили выходить на церемонию в маске с котиком.

«Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: „Извините, нельзя“», — рассказал он.

Пловец отметил, что ему ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Ведь спорить с организаторами Олимпийских игр не пристало.

Маску с котиком Рылову подарила его девушка. Но надевать ее на Играх он решил сам. Спортсмен рассказал, что у него у самого дома три кота. А в кошачьей маске на фоне пандемии пловец уже неоднократно выходил на старт и церемонии.