Американцы выиграли на ЧМ по фигурному катанию. Неполноценный турнир сложно провалить

Журналистка из США порадовалась отсутствию российских фигуристов на чемпионате мира по фигурному катанию. Ведь теперь американцы, наконец, получили медали. Однако специалисты уверены, что при участии российских и китайских спортсменов фигуристы из США были бы далеки от тройки призеров. Тем временем выступления на Кубке Первого канала назвали более качественными.

Американская журналистка — о фигурном катании без РФ

Американская журналистка Кристин Бреннан во время чемпионата мира 2022 года, который проходит в Монпелье, позволила себе русофобское высказывание по поводу отсутствия на соревнованиях российских фигуристов.

«Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первую с 1979 года золотую медаль чемпионата мира в парном катании», — написала Бреннан в Twitter.

Источник фото: Twitter/Christine Brennan

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар 24 марта. Второе место заняли японцы — Рику Миура и Рюичи Кихара. Бронзу взяли Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады. Россиян на соревнованиях не было, так как 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил их и белорусских коллег от состязаний. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Реакция фигуристов на слова Кристин Бреннан

Российские знаменитые спортсмены раскритиковали высказывание американской журналистки. Так, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявила, что такие высказывания оскорбляют все США.

«Задача американцев — уничтожить Россию и Китай. Сильный человек так никогда не скажет. Это же спорт. Мне кажется, что этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну», — заявила Навка.

Тем временем двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подчеркнул, что нынешний чемпионат неполноценный, ведь в нем не участвуют сильнейшие — российские — спортсмены.

«Пускай пока наслаждаются этими победами. Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро все это решится», — процитировало Плющенко издание Sports.ru.

Схожей точки зрения придерживается и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она заявила «Спорт-Экспрессу», что чемпионат мира в Монпелье потерял в зрелищности из-за отсутствия россиян.

«Нельзя, чтобы была одна Америка! А мы, к нашему счастью, есть. И мы будем всегда присутствовать на всех чемпионатах. Они сейчас смотрят фигурное катание 20-летней давности. А наши спортсмены продвигают фигурное катание вперед», — сказала Тарасова.

С этим согласна и фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Я думаю, что они все прекрасно понимают. Чемпионат мира получился не совсем таким, к которому все привыкли за последнее время, сейчас по крайней мере. Кругом накал страстей и много прыжков, а тут как будто вернулись на 15-20 лет назад», — пояснила Гербольдт

Чемпионат можно было не проводить

Если бы на чемпионате выступали бы российские фигуристы, результаты был бы совсем другими. Об этом «360» рассказал спортивный обозреватель, эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин.

«Учитывая, что на чемпионате не выступали и китайцы, которые выиграли Олимпиаду в Пекине, ясно, что одно из первых мест завоевали бы российские пары. <…> Я думаю, что пьедестал мог быть весь российским», — подчеркнул он.

Он отметил, что нынешняя победа американцев вызывает смех специалистов, потому что, если бы выступали все сильнейшие, паре из США в лучшем случае досталось бы пятое место.

«У них в арсенале совершенно нет таких элементов, как у китайцев (четверная подкрутка), как у наших пар. <…> Там очень сложные элементы. Чемпионат мира без российских фигуристов можно было не проводить. <…> Кубок Первого канала, который сейчас проходит в России, по качеству выступлений гораздо лучше», — заключил Дадыгин.