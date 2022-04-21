Джокович назвал безумием отстранение российских спортсменов от участия в Уимблдоне

Решение об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне назвали безумие. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не поддерживает организаторов турнира.

Спортсмен напомнил, что сам является «ребенком войны», но не может одобрить недопуск теннисистов из РФ и Белоруссии на Уимблдон. Его слова привело издание France 24.

«В Сербии мы все помним, что произошло в 1999 году. Но я не могу поддержать решение организаторов Уимблдона, это какое-то безумие. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший», — заявил Джокович.

Организаторы Уимблдонского турнира заявили, что не допускают российских и белорусских теннисистов до участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Россию должен был представлять Даниил Медведев, вторая ракетка мира и ближайший соперник Джоковича. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев отметил, что недопуск спортсменов на турнир — незаконен. Он заявил, что спорт должен быть вне политики.