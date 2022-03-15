Российский теннисист Даниил Медведев может оказаться вне Уимблдонского турнира 2022 года. Первую ракетку мира отстранят от соревнований, если спортсмен не выступит с осуждением спецоперации на Украине. Об этом заявил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

По словам британского министра, нельзя допустить до соревнований ни одного выступающего под флагом России спортсмена.

«Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Думаю, нам нужно иметь некоторую уверенность в том, что спортсмены не являются сторонниками Владимира Путина, и мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии в этом направлении», — процитировало Хаддлстона издание iNews.

Глава министерства подчеркнул, что сейчас Великобритания обсуждает с другими странами вопрос достижения широкого глобального консенсуса по поводу отношения к отдельным российским спортсменам. Речь идет и о Медведеве, которого могут не допустить до участия в Уимблдонском теннисном турнире 2022 года. Власти Великобритании уже обсуждают с организаторами порядок допуска на соревнования.