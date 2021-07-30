Американский пловец Мерфи заговорил о нечистом спорте после проигрыша Рылову

Пловец из США Райан Мерфи, который проиграл в финале дистанции на 200 метров на спине, высказался об итогах соревнования. Американец заявил, что чувствует психологическую нагрузку из-за того, что в заплывах могут участвовать нечистые спортсмены. Однако он уточнил, что не имел в виду одержавшего победу россиянина Евгения Рылова.

Журналистка The Wall Street Journal Лэйн Хиггинс спросила у Мерфи по поводу проигрыша и его опасениях насчет допинга оппонентов.

«У меня есть около 15 мыслей, 13 из которых доставили бы мне массу неприятностей. Но я стараюсь не зацикливаться на этом. Я испытываю огромную психологическую нагрузку, когда плыву в заплыве, который, вероятно, не является чистым. Люди, которые знают о ситуации больше, приняли решение, которое они приняли», — сказал Мерфи.

После Мерфи уточнил, что не имел в виду россиянина Евгения Рылова, которому он два раза проиграл — на 100 и 200 метров на спине. Он отметил, что в плавании есть допинг, поэтому Международная федерация плавания (FINA) должна быть более открыта.

Британский пловец также после заплыва заговорил о нечистом спорте, сообщила «Би-би-си».

«Очень грустно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством», — сказал он.

Евгений Рылов на пресс-конференции прокомментировал слова своих соперников. Он сказал, что всегда был за чистый спорт, всегда заполняет систему АДАМС и после пресс-конференции он идет опять сдавать анализы на допинг.

«Я от всей души за честные соревнования. Я посвятил этому всю жизнь и не смог бы себе простить, если бы что-то сделал не так и нарушил общие правила. Поэтому я даже не знаю, как на это реагировать», — процитировал словца российского спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Он добавил, что Мерфи лично его не обвинял, поэтому не хочет комментировать его слова.