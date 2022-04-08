Пловец Рылов рассказал, что не расстроен из-за разрыва контракта со Speedo

Пловец Евгений Рылов рассказал, что расторжение контракта с производителем экипировки Speedo его не расстроило. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Экономика сегодня», спортсмен заявил, что «ничего не потерял» в результате случившегося. Он добавил, что экипировки у него достаточно и без этого.

Компания Speedo расторгла с Рыловым контракт после того, как он побывал на митинге-концерте 18 марта с участием президента России Владимира Путина.