Тренер Тарасова похвалила отказ пловца Рылова от участия в ЧМ из-за отстранений России

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, который отказался участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным сайта «Политика сегодня», Рылов отказался от участия из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнования. Тарасова похвалила такой поступок, но добавила, что не станет советовать остальным поступить так же.

«Стоит ли остальным нашим спортсменам поступить так же? Как они считают нужным, пусть так и поступают. Я им советовать не буду», — сказала тренер.