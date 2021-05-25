ЕС наказал собственных жителей отказом от полетов над Белоруссией. Им придется делать крюк и платить больше

ЕС призвал страны отказаться от полетов над территорией Белоруссии. Это решение поднимет цену на авиабилеты и добавит головной боли перевозчикам. На российский туризм евробойкот повлияет слабо: Турция и Египет по-прежнему будут доступны для полетов из Минска. Да и страны Европы постепенно начинают открываться после локдаунов.

Европейский союз решил закрыть воздушное пространство своих стран для самолетов белорусских авиакомпаний. Перевозчиков ЕС же призвали отказаться от полетов над территорией Белоруссии. Это заявление лидеры стран ЕС сделали по итогам саммита 24 мая.

Уже приостановила полеты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии немецкая авиакомпания Lufthansa. Такое же решение приняла авиакомпания KLM. Также от полетов в Белоруссию отказались Air France и Finnair. Авиасообщение прекратила и Украина: там запретили своим авиакомпаниям и самолетам выполнять полеты в воздушном пространстве соседней страны.

Со своей стороны белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» заявила, что отменяет полеты в Вильнюс и обратно, а также рейсы в Лондон и Париж. Все эти взаимные меры и закрытое небо стали результатом инцидента с самолетом компании Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска. После посадки был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

Глупо и дорого

Специалист по безопасности полетов Александр Романов сказал в разговоре с «360», что теперь иностранным авиаперевозчикам, объявившим бойкот Белоруссии, придется менять навигацию и летать севернее или через Украину.

«С одной стороны — немного добавить топлива и изменить курс. Но в целом для Европы это как самой себе выстрелить в ногу. Экономически это будет очень невыгодно. Ведь практически все европейские компании летают через Белоруссию. Думаю, они скоро одумаются и вернут прежнее расписание полетов», — предположил Александр Романов.

С ним согласился и генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян. Он отметил, что над Белоруссией летали практически все зарубежные авиакомпании, маршрутов проходило много. Изменения приведут к подорожанию билетов, хотя среди перевозчиков было немало авиакомпаний, которые позиционировались как бюджетные — лоукостеры.

«Запрет добавит 30-40 минут к облету территории Белоруссии, и это повысит цены билетов на 15-25%. Но главным неудобством будет не цена. Есть еще и вопрос времени. Не нужно забывать, что регулярные перевозки четко встраиваются в мировую картину слотов и изменение времени ломает устоявшуюся систему стыковок», — пояснил собеседник «360».

Из-за этого рейсы, которые были удобны пассажирам в первую очередь как стыковочные, полностью потеряют свою актуальность. Кроме того, по словам Артура Мурадяна, переформатирование сетки полетов будет большой головной болью, которая ждет всех перевозчиков.

Туристические перспективы

Артур Мурадян отметил, что нынешняя ситуация повлияет и на рейсы, которыми пользуются россияне. Многие, особенно проживающие на приграничных территориях, активно пользовались транзитными возможностями «Белавиа».

«Также рейсы этой авиакомпании выбирали те, кто предпочитал прямые перелеты на курорты Красного моря и курорты Турции, в Анталию например. Турецкое и египетское направления конфликт никак не затронет, но сама ситуация оказывает негативное воздействие на ограничения перемещения», — рассказал эксперт.

Мурадян напомнил, что «Белавиа» активно летала по всей Европе и многие россияне предпочитали именно этой компанией перемещаться по европейским столицам и городам. Теперь же история про летние возможности слетать куда-нибудь через Белоруссию отменяется.

«Для россиян ситуация становится, с одной стороны, тупиковой, потому что практически не осталось стран с удаленностью в пределах тысячи километров, чтобы ездить в те страны, с которыми не возобновлено авиасообщение. С другой стороны, мы видим, что Европа постепенно приоткрывается», — сказал Артур Мурадян.

По его словам, возможно, с июля ситуация стабилизируется. В России все же восстанавливается авиасообщение в тех или иных форматах. Так что прямого колоссального ущерба отечественной туристической отрасли сложившаяся ситуация все-таки не наносит.

«А вот для Белоруссии это плохой знак. В свое время там очень активно развивали въездной туризм: отменив визы, Белоруссия стала одним из лидеров на постсоветском пространстве среди европейской части СНГ. Теперь, наверное, ситуация изменится», — сказал эксперт.