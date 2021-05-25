«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж с 25 мая до 30 октября. Компания приняла это решение после введения запрета со стороны французских и британских властей.

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов „Белавиа“ в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — сообщили на сайте авиакомпании.

В «Белавиа» отметили, что пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату в течение срока действия билета.

Воздушное пространство стран Европейского союза закроют для самолетов белорусских авиакомпаний и запретят их прием в аэропортах. Кроме того, несколько авиакомпаний отказались от полетов в Белоруссию, среди них Air France и Finnair.

Недовольство стран ЕС вызвала экстренная посадка самолета компании Ryanair во время полета из Афин в Вильнюс в аэропорту Минска. Причиной стало заявление диспетчера воздушной гавани о поступившей информации о бомбе на борту. Спецслужбы взрывное устройство не нашли. Однако после посадки был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.