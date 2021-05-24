Самолеты «Белавиа» месяц не будут летать в Вильнюс

Рейсы белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» в Вильнюс и обратно временно выполняться не будут. Перевозчик отменил полеты на месяц — с 25 мая по 26 июня 2021 года.

Авиакомпания объяснила ситуацию позицией литовской стороны, которая решила приостановить выполнение рейсов «Белавиа» из аэропортов государства и посадку в них. Об этом напомнили в пресс-службе перевозчика.

«Мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени (совпадает с московским — прим. ред.)», — подчеркнули в авиакомпании.

В «Белавиа» извинились перед пассажирами и выразили свое сожаление о ситуации, «сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам».

Всем купившим билеты в Вильнюс пообещали вернуть их полную стоимость без штрафов либо изменить дату вылета.

Власти Литвы с 25 мая запретили самолетам, направляющимся в республику и из нее, пролетать над белорусской территорией. Причиной стала принудительная посадка самолета Ryanair в Минске. Он приземлился практически на границе с Литвой.