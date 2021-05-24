Лидеры ЕС договорились о запрете полетов белорусских авиакомпаний

Воздушное пространство стран Европейского союза закроют для самолетов белорусских авиакомпаний и запретят их прием в аэропортах. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров стран ЕС по итогам прошедшего саммита.

В тексте документа участники заседания обратились к перевозчикам Евросоюза отказаться от полетов над территорией Белоруссии.

Отдельно руководители европейских государств призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Участники саммита призвали ввести новые санкции против физических лиц и компаний из Белоруссии в рамках уже действующих ограничений, а также рассмотреть вопрос о введении дополнительных адресных экономических санкций против Минска.

Для вступления новых ограничений в законную силу их нужно согласовать и утвердить в Совете ЕС на уровне министров.

Руководители государств и правительств Евросоюза собрались в Брюсселе на двухдневный очный саммит, который срочно созвал председатель Евросовета Шарль Мишель. Вопрос о ситуации с посадкой самолета Ryanair включили в повестку в первый день. Глава Евросовета отметил, что оставлять без последствий нельзя.

Экипаж самолета компании Ryanair во время полета из Афин в Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной стало заявление диспетчера воздушной гавани о поступившей информации о бомбе на борту. В ходе осмотра самолета взрывного устройства там не нашли.

Пассажиров рейса отправили на повторный досмотр в ходе которого спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по ряду уголовных дел.

Посадку самолета Ryanair в Минске страны Европы назвали принудительной. Великобритания и Литва запретили бортам «Белавиа» пролетать через свое воздушной пространство. От полетов над Белоруссией отказались перевозчики KLM и Lufthansa.