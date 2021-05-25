Авиакомпании Air France и Finnair отказались от полетов над Белоруссией

Еще несколько авиакомпаний объявили, что не будут летать в воздушном пространстве Белоруссии. Такие заявления сделали во французской Air France и в финской Finnair.

«У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен», — приводит Agence France-Presse текст заявления Air France.

Руководство компаний приняло такое решение после экстренной посадки лайнера Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, 23 мая в Минске. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали. Произошедшее вызвало широкий резонанс.

На следующий день власти Литвы запретили пропускать пролетевшие над Белоруссией лайнеры, британским авиакомпаниям предписали облетать территорию республики, а в Евросоюзе начали обсуждать вопрос о полном прекращении сообщения с Белоруссией по воздуху.

В Минтрансе Белоруссии объяснили, что было сообщение о бомбе на борту самолета. В ведомстве отметили, что злоумышленники угрожали взорвать ее в небе над Вильнюсом и потребовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля в отношении Палестины. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании прошла в соответствии с международными нормами, а задержание Протасевича — это внутреннее дело Белоруссии.