Вынужденно севший в Минске самолет Ryanair сел в Вильнюсе

Самолет авиакомпании Ryanair, вынужденно севший в Минске из-за сообщения о заложенной бомбе, сел в Вильнюсе. Об этом сообщила пресс-служба белорусского аэропорта, передал ТАСС.

Пассажиры, летевшие из Афин, провели в Минске пять часов.

Как заявили в Ryanair, во время полета «белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе безопасности в самолете: было указано совершить посадку в ближайшем аэропорту — в Минске», сообщил «Интерфакс».

На белорусской территории самолет сопровождал истребитель белорусских ВВС, подтвердили в Минобороны республики.

После посадки арестовали одного из пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Сам он успел сообщить о слежке, начавшейся в аэропорту Афин.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, экстремизме и других преступлениях. Канал Nexta признан в республике экстремистским.

Литва уже призвала ЕС закрыть воздушное пространство Белоруссии, сообщили в литовском МИДе.

МИД ФРГ пригрозил Белоруссии последствиями со стороны ЕС из-за принуждения к посадке гражданского самолета и призвал отпустить Протасевича.