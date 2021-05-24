Lufthansa и KLM отказались от полетов над территорией Белоруссии

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что приостанавливает полеты своих бортов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщило агентство France Press на своей странице в Тwittеr со ссылкой на заявление компании. Такое же решение приняла авиакомпания KLM.

Источник фото: Twitter

«В связи с динамикой текущей ситуации мы пока приостанавливаем операции в воздушном пространстве Белоруссии», — привело цитату заявления Lufthansa РИА «Новости».

Агентство Reuters напомнило, что в понедельник, 24 мая, в аэропорту Минска задержали посадку в самолет Lufthansa, летящий во Франкфурт-на-Майне.

Причиной стало заявление диспетчерской службы воздушной гавани, что они получили информацию о возможном теракте. После проверки информация не подтвердилась.

В минувшее воскресенье в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Командир принял решение о посадке после сообщения диспетчера, что на борту может находиться взрывное устройство. В ходе осмотра борта бомбы там не нашли.

При прохождении пассажирами повторного досмотра, сотрудник спецслужб Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который направлялся в Вильнюс из Афин. Он находился в международном розыске по нескольким уголовным делам.

В понедельник в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair власти Великобритании и Литвы объявили, что отзывают разрешение на прием бортов авиакомпании «Белавиа». Официальный Лондон рекомендовал своим перевозчика отказаться от полетов над территорией Белоруссии.

В пресс-службе компании «Белавиа» объявили, что вынуждены отменить с 25 мая 2021 года все рейсы в Вильнюс по независящим от перевозчика причинам. Пассажирам рекомендовали обратиться в место покупки билета, чтобы поменять дату вылета или вернуть деньги.