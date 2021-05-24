МИД Белоруссии обвинил Европу в политизации задержания Протасевича

Европейские страны политизируют инцидент с самолетом Ryanair и делают поспешные воинственные заявления. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По его словам, ряд структур и стран Запада торопятся с выводами. Глаз отметил, что у европейских стран нет никакого видимого желания объективно разобраться в случившемся. Вместо этого сразу зазвучали призывы к санкциям.

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

Глаз добавил, что «по-человечески понятно и печально», что пассажиры этого рейса столкнулись с неудобствами.

«Однако правила авиационной безопасности — это абсолютный приоритет, притом везде и для всех», — добавил дипломат.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Позже выяснилось, что одним из пассажиров этого рейса был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Этот Telegram-канал признан в Белоруссии экстремистским.

Протасевич был задержан. В отношении него возбудили дело сразу по нескольким статьям, в том числе по статье об организации массовых беспорядков.