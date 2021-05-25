Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
Украина решила полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией. Запрет начнет действовать с полуночи 26 мая.
Кабмин Украины считает инцидент с самолетом в Минске нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП „Украэрорух“ принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — написал он.
После принудительной посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, ЕС принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний и ввести запрет на их прием в аэропортах. Кроме того, несколько авиакомпаний отказались от полетов в Белоруссию, среди них Air France и Finnair.
«Белавиа» объявила об отмене рейсов в Лондон и Париж до конца октября
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал опасными полеты над Белоруссией. Он отметил, что Украина заинтересована в демократической Белоруссии, где соблюдают права человека. Однако пока, по его мнению, власти Белоруссии не останавливаются ни перед чем, чтобы преследовать несогласных с их политикой.