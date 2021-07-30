Новости утра 30 июля: в Москве загорелся склад, в Мармарисе застряли россияне, работающим пенсионерам вернут индексацию

Японские биологи обнаружили, что штамм коронавируса «лямбда» гораздо заразнее варианта «дельта», из горящего турецкого Мармариса не могут выехать русские туристы, перечислены категории пенсионеров, которым вернут индексацию выплат. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Пожар площадью 2000 кв. м потушили в Москве

На улице Перерва на юго-востоке столицы загорелся склад. Пожар вспыхнул на площади 300 квадратных метров, затем распространился на две тысячи. К тушению склада привлекли вертолеты. «Вертолеты летают очень низко над домами, каждые 3-5 минут — новый. Их слышно издалека, за пару минут, и я проснулась от рева у себя над головой с четким ощущением, что началась война и кто-то летит меня бомбить», — рассказала очевидец Дарья.

В огненной ловушке

Российские туристы, которые оказались заперты в горящем турецком курорте Мармарис, сообщили, что город оцеплен и покинуть его нельзя. Отдыхающие пытаются купить билеты на паромы, чтобы покинуть место пожара по воде. Сейчас с ними нет связи. Официально сообщается о четырех погибших, пострадали как минимум 183 человека.

Tesla заговорит по-русски

Производители электромобилей Tesla подготовили обновление ПО, в котором заявлена поддержка трех новых языков: русского, румынского и венгерского. Ожидаются и другие приятные и полезные новшества.

Куда уже заразнее!

Японские биологи изучили штамм коронавируса «лямбда», который распространился в Южной Америке. Они пришли к выводу, что он заразнее индийского штамма и способен скрываться от иммунитета человека.

Дуров назвал блокировку фейков бесполезной

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что попытки удалять ложную информацию только подпитывают теории заговора. Самую новую, достоверную и важную информацию о коронавирусе следует давать в официальных источниках.

Работающим пенсионерам вернут индексацию

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что власти вернут индексацию пенсий работающих пенсионеров поэтапно. На выплаты из бюджета предусмотрено выделить до полутора триллионов рублей. Депутат отметила, что это непростой вопрос для государства, потому что в бюджете для этого нужно найти внушительные средства. По предварительным подсчетам, индексация пенсий обойдется в сумму до полутора триллионов рублей.