Пожар на складе на юго-востоке Москвы увеличился до 2000 кв. м

Склад на юго-востоке Москвы горит уже на площади 2000 квадратных метров, сообщает главк МЧС.

«30 июля 2021 года в 00 часов 17 минут в оперативную дежурную смену МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Перерва, дом 11, строение 27. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — уточнили в ведомстве.

К тушению привлекли вертолеты.

ЧП произошло на улице Перерва в Москве. Первоначально площадь пожара складского помещения составляла 30 квадратных метров. Возгоранию был присвоен ранг 1-БИС. Затем площадь увеличилась до 400, и ранг пожара был повышен о № 2.