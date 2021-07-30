«Подумали, что война началась»: Главное о пожаре на юге Москвы

Площадь пожара, который охватил складское помещение на юго-востоке Москвы, увеличилась в пять раз. Очевидцы рассказали телеканалу «360», что прямо над самыми домами летают вертолеты, а черный дым виден из соседних микрорайонов.

Огонь разгорелся 29 июля в полночь на улице Перерва. Выяснилось, что произошло возгорание в складском помещении. Изначально площадь пожара была около 300 квадратных метров. Но затем, несмотря на усилия прибывших пожарных, огонь стал быстро охватывать здание.

Уже через несколько часов площадь, охваченная пламенем, выросла в пять раз. К половине третьего ночи она составила уже две тысячи квадратных метров. Пожарные подразделения продолжали борьбу с огнем.

Привлекли вертолеты

Очевидцы пожара рассказали, как проснулись среди ночи в своих квартирах из-за шума вертолетов. Москвичка Дарья сразу побежала к окну и увидела черный дым. Она поделилась, что воздушные судна с водой пролетают над ее домом с периодичностью в пару минут.

«Вертолеты летают очень низко над домами, каждые 3-5 минут — новый. Их слышно издалека, за пару минут, и я проснулась от рева у себя над головой с четким ощущением, что началась война и кто-то летит меня бомбить. С приоткрытым окном уснуть невозможно. Судя по соседскому чату, проснулась половина дома у нас», — рассказала Дарья.

Появилась информация, что в ходе тушения пожара пострадали двое сотрудников МЧС. Позже выяснилось, что госпитализация им не потребовалась. На месте работает начальник главка МЧС Сергей Желтов.

Источник фото: МЧС РФ

В 4:20 по мск стало известно, что пожар был локализован на двух тысячах «квадратов».