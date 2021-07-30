Основатель Telegram Павел Дуров обратился к правительствам разных стран с просьбой поддержать инициативу по открытому информированию людей о коронавирусе. Обращение Дурова в четверг появилось в его Telegram-канале.

Павел Дуров рассказал, что уже провел работу с правительствами 10 стран. Суть инициативы заключается в том, чтобы власти помогали рядовым гражданам получать самую новую, достоверную и важную информацию о коронавирусе из официальных источников.

«Сегодня мы призываем другие правительства присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с коронавирусом, чтобы больше людей во всем мире получили доступ к критически важным знаниям, которые могут спасти жизни», — говорится в тексте.

Павел Дуров подчеркнул, что уже 20 лет управляет крупными платформами для дискуссий в интернете. За это время он пришел к четкому выводу: попытки удалять нежелательный контент, строго модерировать вбросы лжеинформации — все это только усиливает теории заговора. Казалось бы, что цензура поможет бороться с неправильными идеями, но на деле выходит наоборот.

Дуров видит выход в том, чтобы активнее распространять правдивую информацию. По его мнению, в условиях пандемии только полная открытость поможет спасти многие жизни. Мессенджер уже предложил влиятельным людям сотрудничество в вопросах борьбы с коронавирусом. Их каналы нужно будет подтвердить с помощью специального бота, а затем их попросят связаться с администрацией Telegram.

О том, что вина за смерти от коронавируса ложится на власти, недавно заявили в Минздраве Болгарии. По мнению медиков, в стране изначально неправильно организовали вакцинацию. Например, не уделили нужное внимание пожилым людям, которые чаще всего умирают от коронавируса. По мнению главы Минздрава страны, у властей была возможность спасти минимум 10 тысяч жизней, если бы они с самого начала повели себя правильно.