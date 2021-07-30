Российские туристы не могут выбраться из турецкого города Мармарис

Россияне оказались в ловушке в турецком городе Мармарис, окрестности которого охвачены огнем. Как рассказала URA.RU одна из туристок, город сейчас оцеплен и выехать из него нельзя.

«Город охватило огнем, свет погас. Турки садятся в машины и уезжают», — сказала туристка.

Женщина рассказала, что город оцепили полицейские. По ее словам, некоторые отели на соседнем курорте Ичмелер сгорели. Еще россиянка поделилась, что некоторые туристы собирают чемоданы и пытаются найти билеты на паромы, чтобы уплыть из города по воде. После этого связь с ней оборвалась, сообщает портал.

В Турции уже несколько дней бушуют лесные пожары. 29 июля появились сообщения, что огонь добрался до популярного курортного города Мармарис. По словам очевидцев, некоторые туристы серьезно запаниковали.

Порталу URA.RU приходят также сообщения от отдыхающих, что их закрыли на территории отеля и не разрешают выходить на улицу. Почему до сих пор не началась эвакуация, никто из туристов не знает.

Российские туристы делятся в соцсетях рассказами о том, как переживают пожары. Они публикуют в интернете видео и фото с пляжей, где обстановка кажется вполне спокойной. Люди отдыхают и купаются, но вид застеленного дымом неба и ярко-оранжевого зарева выглядит устрашающе.