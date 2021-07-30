В обновлении электромобилей Tesla появится русский язык

Производитель электромобилей Tesla внес в обновление ПО машины поддержку трех новых языков: русского, венгерского и румынского. В оснащенные приложением Tesla Theater электромобили добавили потоковый сервис Disney+. Появились и другие новшества.

Как сообщило издание Electrec, в режиме автомойки машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки и отключает дворники, включает режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.

Для автомобилей Tesla, оснащенных зеркалами с автоматическим затемнением, производитель подключил функцию автоматического затемнения. Его можно выключить в случае необходимости.

У Tesla есть интегрированная система видеорегистраторов, которая использует камеры для записи событий. После обновления их работа будет запускаться автоматически каждый раз, когда автомобиль будет обнаруживать событие, связанное с безопасностью. Например, аварию или срабатывание подушки безопасности. Сохраняться видео будет также автоматически.

Обновление будет распространяться на все электромобили бренда с 29 июля.

Ранее сообщалось, что владельцы электромобилей начали массово жаловаться на крыс, которые объедают соевое покрытие проводов.