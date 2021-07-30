Ученые выявили способность «лямбда»-варианта COVID-19 скрываться от иммунитета

Японские биологи обнаружили, что «лямбда»-вариант COVID-19, который распространяется в Южной Америке, может скрываться от иммунитета человека и становиться более заразным. Свои выводы ученые опубликовали в статье для bioRxiv.

«Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным», — сообщили ученые.

Исследования показали, что данный вариант вируса настолько же активно заражает клетки, как и индийский штамм. Именно последний считается одним из самых заразных штаммов в мире. По словам ученых, для успешной борьбы организма с «лямбда»-вариантом коронавируса нужно в среднем в полтора раза больше антител, чем при встрече с другими штаммами.

Ранее ВОЗ обнаружила «лямбда»-вариант коронавируса более чем в 30 странах. Сейчас данный штамм находится под особым наблюдением специалистов, поскольку он стал одним из самых заразных в мире. Однако в ВОЗ говорят, что пока о данном варианте собрано слишком мало информации, чтобы утверждать о его особенностях. Ученые исследуют штамм в лабораториях и разбираются, как отразились новые мутации на заразности вируса.

Ранее в ВОЗ оценили штамм коронавируса, который был выявлен в России. В организации решили убрать его из списка штаммов, за которыми необходимо пристально следить. Эксперты считают, что этот штамм не несет глобальной опасности.