«Жуткое зрелище, огонь беспощадный»: туристы рассказали о пожарах в Турции

Пожары в Турции, которые охватили леса уже в нескольких провинциях, все продолжают набирать обороты. Официально сообщается о троих погибших, пострадали как минимум 183 человека.

По словам турецкого президента Тайипа Эрдогана, в стране мобилизованы все возможные силы для борьбы с огнем. Другие страны предлагают Анкаре свою помощь: в четверг об этом заявили в Греции. Ранее самолеты в Турцию направила и Россия.

29 июля впервые появилась информация, что огонь подобрался вплотную к отелям, создав угрозу для туристов. Постояльцы сообщили о том, что пришлось эвакуировать пятизвездочный отель в Бодруме Titanic Deluxe. В соцсетях даже стали появляться посты, что отель якобы загорелся, но эта информация не подтвердилась.

Пользователь Katerina_matsepa написала в Instagram, что «всех постояльцев и персонал начали эвакуировать из-за лесного пожара, который вплотную подошел к гостинице и перебросился на постройки». Сейчас, по информации ТАСС, туристам уже разрешили вернуться в отель, основная угроза миновала.

Журналист ТРК «Надым» Юлия Абрамовская сейчас отдыхает неподалеку от города Сиде. Она рассказала, что утром 29 июля последствия пожара туристы почувствовали на себе.

«Вчера у нас было все нормально: смог до нас не дошел, запаха гари не было. Мы просто видели дым в районе Манавгата и вертолеты, которые таскали воду. А вот сегодня утром вертолеты начали летать прямо над нашим отелем, и на нас посыпался пепел. Бассейн и оставленная на открытом воздухе одежда вся в пепле», — сообщила Абрамовская «Петербургскому дневнику».

Пользователь tatianatkachuk.life опубликовал фото пожаров в Instagram. Девушка запечатлела вид из своего окна и назвала это зрелище «жутким». На фото видно, как леса охватывает огонь, все небо заволокло серым дымом. Это похоже на кадры из фильма-катастрофы.

Пользователь family_travel_marina тоже опубликовала видео с пляжей в Турции. На кадрах все небо оранжевое, словно применен какой-то фильтр. Тем не менее, на берегу очень много людей. Они продолжают купаться, принимать воздушные ванны, многие семьи идут на море с детьми. Прямо над отдыхающими летают вертолеты, которые власти задействуют при тушении. Но, кажется, туристов это не смущает.

В комментариях к подобным видео россияне пишут, что тоже собираются поехать в Турцию уже в ближайшее время. Они интересуются обстановкой, но свои планы, судя по всему, не меняют. Только надеются, что прилетят «не на пепелище».

Туроператоры же рекомендуют желающим слетать в Турцию россиянам немного подождать, пока пожары не потушат. Скорее всего, это произойдет быстро. Но поддаваться панике и бросаться массово отменять туры на август они не советуют: по их словам, в жарких странах каждое лето могут возникнуть пожары, и это не сверхъестественная ситуация.

Тем временем, среди населения в Турции все больше говорят о том, что причина пожаров — специальные поджоги. Активисты даже пытаются найти виновных и разобраться с ними кулаками, но такие моменты сразу же пресекает полиция.