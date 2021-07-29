Депутат Госдумы пояснил, кому из работающих пенсионеров вернут индексацию выплат

В России планируют вернуть индексацию пенсий работающим пенсинерам. О том, каким категориям россиян первым начнут увеличивать выплаты, в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Пенсию работающим пенсионерам возвращать нужно. По поручению президента, правительство над этим работает, проблема решается поэтапно. Сначала вернули средства работающим опекунам. Следующими, предположительно, будут военные пенсионеры, затем работающие инвалиды. Они будут получать возможность возвращаться к индексации пенсии», — объяснила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что это непростой вопрос для государства, потому что в бюджете для этого нужно найти внушительные средства. По предварительным подсчетам, индексация пенсий обойдется в сумму до полутора триллионов рублей.

С 2016 года в России страховая часть пенсии и фиксированная выплата к ней перестали индексироваться для граждан, которые официально трудоустроены. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает уже с 1 января 2022 года возобновить индексацию пенсий для работающих.

Авторы инициативы подчеркнули, что после отмены индексации число пенсионеров, которые работают официально, резко сократилось. Многие работают нелегально, потому что размеры страховых пенсий очень низкие. Все это депутаты сочли несправедливым по отношению к работающим пенсионерам.