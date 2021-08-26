«Невменяемое» убийство ребенка? Главное о подозреваемом в расправе над тюменской школьницей

Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы признался в том, что похитил, изнасиловал, а затем задушил ее. Мужчина списывает все на невменяемое состояние, вызванное алкоголем и наркотиками. Все его знакомые в шоке от новостей — ничего подобного от него не ожидали, знали его как хорошего и веселого парня, хоть и увлекавшегося иногда общими попойками.

Жизнь «до»

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании восьмилетней тюменской школьницы, которую едва ли не весь город искал почти два месяца, — 40-летний уроженец Сургута Виталий Б. До июня 2021 года он вел тихую жизнь, не попадал в поле зрения правоохранителей и знакомыми характеризовался исключительно с хорошей стороны.

Мужчина сам служил в органах два года, с 2009-го по 2011-й. По данным издания Znak.com, работал он в должности помощника участкового в Нягани, в Ханты-Мансийском автономном округе, уволился по собственному желанию. По некоторым данным, Виталий служил в спецназе. «Комсомольская правда» утверждает, что мужчина также проходил службу в Асбесте.

В Нягани же подозреваемый, будучи еще женатым, открыл с супругой домашний детский сад «Маленький гном», как передает Telegram-канал Life Shot, для детей ясельной группы. Туда он помогал набирать детей от полугода, в социальных сетях у него много фотографий с детских утренников, где он в роли Деда Мороза и других персонажей.

В 2012 году работу садика якобы приостановили из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, в отношении его супруги составили акт об административном правонарушении. А в 2014 году юридическое лицо, на которое был оформлен садик, ликвидировали. Через год Виталий уехал в Тюмень.

Положительная характеристика

Знакомые Виталия не могли поверить в то, что мужчина признался в преступлении, некоторые в его виновность не верят до сих пор. Приятельница подозреваемого Ольга (имя изменено по просьбе героини — прим. ред.) рассказала «360», что от общения с Виталием остались только положительные воспоминания — хороший человек, семья, дети.

Он даже приезжал к моим родителям на дачу на мопеде или на мотоцикле и катал мою старшую дочку на нем. Никаких действий, слов, высказываний, указывающих на какие-то наклонности, не было. Каким я его знаю — мне не верится, что он мог такое совершить Ольга.

Начальник Виталия, руководитель мебельной компании, где он работал в последнее время, тоже описал мужчину как общительного, веселого и компанейского человека, который со всеми ладил и в конфликты не вступал.

«Спецназ прошел, участковым работал, то есть он достаточно и грамотный, и раскрепощенный, я бы сказал. Высказывает все, нормальный парень вроде как», — сказал он.

Единственное, что отметил начальник подозреваемого, — Виталий мог позвонить и «потеряться на полторы недели». Так как работа была непостоянной, это не было критичным. В день ареста Виталия на работе тоже не было.

Коллега добавил, что знают его на работе все уже «лет по шесть», в причастность Виталия к убийству и изнасилованию девочки он не может поверить. По его словам, подозреваемый целыми днями мог трудился в цехе, иногда даже ночевал на работе. Но и не чурался выпить с коллегами — «иногда бухал, да». При этом знакомая Виталия Ольга отметила, что раньше мужчина не пил и никаких веществ не употреблял.

«Ерунда это полная, просто совпадение такое, что он там арендовал квартиру и жил, когда с женой поругался, разошелся. А так он с женщиной взрослой встречается. Ерунда это все, его сейчас только прессуют», — уверен коллега Виталия.

При этом бывшая жена Виталия Ирина рассказала о том, что ее признавшийся в убийстве и изнасиловании экс-супруг в день, когда он якобы вынес тело ребенка из квартиры, был у ее отца на даче и чинил там крышу. Неделю назад, по словам женщины, всем знакомым Виталия пришло сообщение о том, что он сменил номер.

Ирина уверена, что Виталия подставили и требует встречи с ним. Тем не менее ДНК-экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению. Несмотря на признание, полиграф он проходить почему-то отказался.

Поведение во время поисков

При этом во время поисков Виталия видели в поисковой группе, хотя официально он участником не числился. Руководитель поискового отряда «ТюменьРегионСпас» Никита Тропынин вспоминал, что мужчина «с другими алкашами ходил».

«Он просто шатался в штабе, и все. Пронюхивал, смотрел, ходил, слушал как бы. В поисках не участвовали, просто местные алкоголики, интересовались ходом поисков. [Мы] что-то планировали у карты, смотрели, куда отправить группы, он просто ходил, смотрел и слушал все», — сказал он.

Признательные показания

Виталий признался в том, что убил и изнасиловал школьницу. Он объяснил, что не отдавал себе отчета в происходящем — был пьян и под воздействием наркотических веществ. Он якобы встретил ребенка на лестничной площадке и заманил домой, где связал скотчем, изнасиловал и задушил. По некоторым данным, мужчина даже пытал ее электрическим током, но подтверждений этому пока нет.

Тело ребенка Виталий нашел наутро в ванной. Когда понял, что натворил, он решил спрятать его в холодильнике. Затем мужчина принес с работы коробку из-под бытовой техники, куда и сложил тело школьницы, замотал пакетами и отнес на берег озера Оброчное.

Сколько именно там пролежал труп, неизвестно, но квартиру, где жил подозреваемый, обыскивали, если верить официальным заявлениям местных силовиков. Издание «Подъем» со ссылкой на СКР заявляет, что вынес коробку с трупом Виталий только 17 августа, а убил девочку 30 июня.

Сейчас в отношении главы СКР по Тюменской области начали служебную проверку, чтобы понять, почему следы преступления не нашли раньше, если правоохранители были в квартире, где лежало тело.