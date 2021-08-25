Соседи рассказали о предполагаемом убийце восьмилетней девочки из Тюмени

Квартира, в которой проживал предполагаемый убийца девочки в Тюмени, в начале июня была выставлена на продажу. Об этом рассказали жители дома. В среду в квартиру нагрянули силовики, они проводят обыск, сообщил сайт 72.ru.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки жил в квартире, которая находится на первом этаже дома. Погибшая девочка могла пойти туда с телефоном, чтобы поймать Wi-Fi.

Соседи рассказали, что в начале июня эту квартиру выставили на продажу. Местная жительница рассказала, что там проживали два брата, она знакома с младшим. О том, где они работали и чем занимались, женщине не известно.

Предполагаемого убийцу задержали в среду. Им оказался 40-летний мужчина. Следствие не исключило, что девочка могла стать жертвой серийного «маньяка с электропроводом». В СМИ сообщали, что тело девочки было перевязано проводом. Маньяк мог оставлять этот провод на всех местах преступлений.

Убитую девочку, пропавшую 30 июня, нашли 19 августа. Труп обнаружили в двух километрах от ее дома.