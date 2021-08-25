В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы, тело которой нашли спустя два месяца после ее исчезновения. Мужчина жил в доме по соседству и, предположительно, работал силовиком, хоть и недолго. В преступлении он уже признался, но категорически отрицает причастность к пропажам других детей, которые сейчас приписывают неуловимому «тюменскому маньяку».

Главный подозреваемый в убийстве школьницы

В деле о похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней тюменской школьницы появился подозреваемый. Им оказался 40-летний местный житель, который снимал квартиру в соседнем доме — как раз там, куда девочка в день исчезновения собиралась пойти за бесплатным Wi-Fi.

Подозреваемый признал свою вину в убийстве ребенка, но проверку на полиграфе он проходить уже отказался. Вместе с тем свою причастность к пропаже и гибели других детей, которых считают жертвами тюменского маньяка, он отрицает. Первая известная жертва из этого списка пропала в 1997 году — тогда задержанному было 16 лет.

Неопровержимые доказательства?

В СК заявили, что у следствия есть «достаточные основания полагать, что подозреваемый причастен к убийству». Как сообщает Telegram-канал «112», найти злоумышленника позволили улики, оставленные вместе с телом ребенка — оно лежало в коробке из-под бытовой техники, завернутое в полиэтилен и кусок половика.

Похожее оборудование следствие обнаружило в мебельном цехе неподалеку, а половик с вырезанным куском — у одного из сотрудников организации, подозреваемого. ДНК мужчины совпала с ДНК на теле ребенка.

По предварительным данным, мужчина изнасиловал и убил девочку еще в первые сутки после похищения, а тело вынес, только когда подошел срок выезжать из съемного жилья. Ранее же высказывались предположения, что ребенка убили всего около двух недель назад.

Телефон девочки нашли недалеко от его квартиры — на первом этаже дома под лестницей. Также в жилье подозреваемого, по данным издания «Подъем», нашли шнур, похожий на тот, которым была связана погибшая школьница.

По данным Telegram-канала «Тюмень №1», бывший арендатор квартиры, где жил подозреваемый и где могло быть совершено преступление, рассказал о комнате с толстыми стенами и без окон, откуда крики ребенка могли быть не слышны.

Жилье подозреваемого уже якобы обыскивали 4 августа, но никаких следов преступления не обнаружили. Тело школьницы нашли завернутым в целлофан 19 августа в траве у озера Оброчного, приблизительно в двух километрах от ее дома. Также сообщается, что мужчина ездил на зеленом автомобиле, который видели рядом с озером незадолго до обнаружения тела.

Выйти на след

По данным Telegram-канала Readovka, мужчина уже был судим, а также работал в правоохранительных органах. Telegram-канал «112» добавляет, что он был в звании сержанта меньше двух лет и полицейским так и не стал.

Криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов объяснил «360», что обычно поймать преступника, у которого есть опыт работы в силовых структурах, сложнее, чем обычного злоумышленника.

«Сложно выявить след, потому что если человек работал в силовых структурах, тем более в оперативных службах, они как правило знают и умеют правильно заметать следы, чтобы на них не вышли. А если уже вышли, не важно, кто человек», — уверен он.

Адвокат по уголовным делам с опытом работы в СК и прокуратуре Максим Калинов согласился, что если преступник работал в силовых структурах, а тем более в следственных органах, то может хорошо ориентироваться в уголовно-процессуальном законодательстве и других деталях работы оперативников. К тому же уменьшается шанс ошибок, которые могут помочь следствию выйти на виновного.