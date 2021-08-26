СМИ: подозреваемый в убийстве девочки из Тюмени участвовал в ее поисках

Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени участвовал в ее поисках в июле. Об этом сообщил сайт 72.ru со ссылкой на волонтера, который в тот период был членом поисковой группы.

«Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное не по размеру поло», — рассказал собеседник издания.

Девочка исчезла 30 июня. Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Позже по распоряжению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследованием занялся центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка нашли 19 августа в кустах на болотах у озера Оброчное, которое находится в двух с половиной километрах от ее дома. В МВД заявили, что в убийстве подозревается 40-летний уроженец Сургута, он сознался в содеянном.

Чуть позже СМИ выяснили, что с 2009 по 2011 год он работал помощником участкового в Нягани, служил в спецназе, у него есть семья и двое детей. Журналисты, ознакомившись с его соцсетями, сообщили, что у мужчины есть 16-летняя дочь.