Убийцей восьмилетней девочки из Тюмени может быть экс-силовик

Убийцей восьмилетней девочки из Тюмени может быть бывший сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщили местные СМИ, официального подтверждения информации пока нет.

По предварительным данным, подозреваемый в убийстве жил в соседнем доме с девочкой. В последние годы он занимался изготовлением мебели. По данным Telegram-канала «Честный детектив», школьница ходила в это здание за бесплатным Wi-Fi.

По данным Пятого канала, следователи подозревают в преступлении 40-летнего мужчину, который ранее не был судим. Сейчас в его квартире проводят обыски. По словам источников, там обнаружили провод — он точно такой же, как тот, которым связали девочку.

При этом 72.ru уточнил, что подозреваемый недолго проработал в правоохранительных органах. По некоторым данным, он служил в спецназе — официальной информации пока нет.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», но тело девочки с признаками насильственной смерти удалось найти только 19 августа. Точная причина гибели ребенка устанавливается. По предварительной версии, на девочку мог напасть педофил. По данным источников 72.ru, он изнасиловал и убил ее в первый же день. В момент нападения на ребенка мужчина мог быть пьян.