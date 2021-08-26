Бывшая жена сознавшегося в убийстве девочки в Тюмени заявила о его алиби

Бывшая жена Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, заявила, что у экс-супруга якобы есть алиби. Она считает, что его подставили, сообщил «МК».

Ирина не живет с Бережным уже шесть лет. У них есть общий сын, также Виталий одно время воспитывал ее дочь от прошлого брака. Сейчас она работает в фирме-перевозчике.

Женщина рассказала, что ее детям начали угрожать неизвестные в Сети. Сегодня она ходила в региональное управление СК, чтобы пообщаться со следователями, но там ей удалось поговорить только с охранниками, которым ничего не известно.

«Я считаю, его подставили. Я хочу посмотреть все документы, поговорить с ним», — сказала Ирина.

По словам бывшей жены Бережного, в те дни, когда он, по версии следствия, избавился от тела девочки — предположительно, 17 августа, — он находился на даче у отца и ремонтировал там крышу. А еще, со слов Ирины, 20 августа ей, ее нынешнему мужу и всем, с кем общался Бережной, пришло сообщение с его телефона, что он сменил номер. Женщина допустила, что кто-то мог украсть у него телефон, чтобы подставить.

Ирина также усомнилась, что ее бывший мог хранить труп девочки в холодильнике.

«Вы вообще видели этот совдеповский холодильник? Как туда могли засунуть тело восьмилетнего ребенка? Это все вранье!» — сказала она.

Бережной ранее уже признал свою вину и рассказал, как изнасиловал и убил девочку.