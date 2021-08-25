Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени отказался давать показания на полиграфе. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Подозреваемый 40-летний мужчина задержан на двое суток. Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия. Окончательное решение примут после того, как эксперты проведут ДНК-экспертизу. По некоторым данным, подозреваемый раньше работал в правоохранительных органах. Известно, что ранее он не был судим.

Мужчина жил в соседнем доме с девочкой. По некоторым данным, она ходила туда, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi, — дом находится в пяти минутах ходьбы от места, где жила погибшая. По предварительной информации, во время обысков в квартире мужчины нашли провод — точно таким же был связан ребенок.

Восьмилетняя девочка пропала 30 июня. Правоохранители завели дело по статье «Убийство малолетнего» — тело удалось найти только 19 августа. На трупе были признаки насильственной смерти, однако от чего именно скончался ребенок, пока не уточняется. По одной из версий, на девочку напал педофил, который изнасиловал ее и убил.

После случившегося появились слухи, что виновный в гибели ребенка — маньяк, который несет ответственность за исчезновение других детей с 1997 года. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать все нераскрытые пропажи несовершеннолетних в регионе за эти годы. Следователи должны докладывать о ходе дела лично ему.