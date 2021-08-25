«За убийство несовершеннолетней». МВД показало допрос подозреваемого из Тюмени

Появились кадры допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Видео опубликовало Главное управление МВД России.

Большая часть допроса оказалась обнародована без звука. Однако сотрудники МВД оставили часть ответа подозреваемого о том, за что именно он был задержан. «За убийство несовершеннолетней», — сказал мужчина.

История пропажи девочки из Тюмени потрясла всю страну. Школьница вышла из дома еще 30 июня, после этого пропала и перестала выходить на связь. Поиски вели и правоохранители, и неравнодушные волонтеры. Криминальный характер исчезновения никто не исключал с самого начала.

Найти тело девочки удалось только 19 августа. Ее обнаружили возле озера Оброчное, на расстоянии примерно двух километров от места жительства ребенка. 25 августа удалось задержать подозреваемого, это 40-летний мужчина. Он проживал в доме по соседству. В убийстве ребенка он уже признался, но категорически отрицает свою причастность к пропажам других детей.