Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в ее изнасиловании

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени рассказал, что перед убийством изнасиловал ее. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Согласно данным следствия, 30 июня задержанный изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку. В ходе допроса он рассказал, что тем утром находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина встретил девочку на лестничной площадке, заманил к себе домой. Там он связал ее скотчем, изнасиловал, а затем задушил.

Несколько дней он хранил тело девочки в холодильнике. Потом он упаковал труп в коробку от бытовой техники, которую взял с работы, где является сборщиком мебели. Он упаковал ее в пакеты и обмотал скотчем. После чего 17 августа спрятал коробку на берегу озера Оброчное, где ее позже и нашли.

Задержанный родился в Сургуте. С 2008 по 2011 год он служил в МВД и был помощником участкового в ХМАО. В 2015 году переехал в Тюмень и с середины июня проживал в съемной квартире неподалеку от дома убитой девочки.

Следователи собираются предъявить задержанному обвинение в убийстве малолетней, сопряженное с изнасилованием. Расследование дела находится на контроле центрального аппарата СК.