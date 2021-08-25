ДНК-экспертиза подтвердила причастность подозреваемого из Тюмени к убийству школьницы

ДНК задержанного по делу об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени совпало с образцами, которые изъяли с тела ребенка. Вывод сделали по результатам проведенной экспертизы.

Детали расследования раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк, которую процитировала пресс-служба ведомства.

«В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки», — подчеркнула Волк.

Она добавила, что тело школьницы завернули в полиэтилен, кусок половика и спрятали в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативникам удалось выяснить, что технику передали в мебельный цех неподалеку — для установки в кухонный гарнитур.

Обрезанный половик они обнаружили по месту проживания одного из сотрудников цеха. Жившего по этому адресу мужчину задержали. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Восьмилетняя Настя Муравьева ушла 30 июня из дома по улице Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Пакет с телом ребенка нашли на берегу озера Оборочное спустя почти три недели. В убийстве девочки заподозрили 40-летнего уроженца Сургута. Его задержали, мужчина признал свою вину.