Адвокатов по делу Ефремова захотели наказать за самопиар. Чем может закончиться это разбирательство?

Представляющие стороны потерпевших и обвиняемого в деле о пьяной аварии Михаила Ефремова адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский стали фигурантами дисциплинарного дела. Его завела Федеральная палата адвокатов. В чем именно заключается суть дела, в ведомстве не уточнили, а сами адвокаты заявили, что не знают, о чем идет речь.

Дело без содержания

На сайте Федеральной палаты говорится, что дисциплинарное производство завели в соответствии с нормами Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодекса профессиональной этики адвоката.

Александр Добровинский в беседе с «360» заявил, что ему ничего не известно о дисциплинарном деле.

Знаю, что следствие ничего не писало, потому что я вчера видел следователя Александр Добровинский адвокат.

При этом он отметил, что все выяснит на следующей неделе, когда получит документы из Федеральной палаты на руки.

Адвокат Пашаев заявил, что его действия может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания. Никаких нарушений со своей стороны он не увидел и подчеркнул, что дисциплинарное производство могли начать только в его присутствии.

«Они должны были вызвать меня на комиссию», — сказал он. В качестве второго варианта уведомления он заявил, что Федеральная палата должна была направить письмо в территориальный орган. Но туда ничего не приходило.

Официальное заявление

В конце июня совет Федеральной палаты адвокатов России выпустил официальное заявление, в котором заявил, что обеспокоен поведением коллег, которые дают комментарии по делу аварии с участием Михаила Ефремова.

Совет Федеральной палаты отметил активность в СМИ представителей потерпевшей и обвиняемой сторон Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. По мнению членов совета, адвокаты сообщают сведения, которые попадают под адвокатскую тайну, и откровенно высказывают суждения, несовместимые с профессией. Кроме того, обоих участников процесса уличили в саморекламе.

«Совет ФПА отмечает, что высказывания некоторых адвокатов в связи с резонансными расследованиями зачастую в гораздо большей степени подчиняются требованиям пиара, нежели правилам адвокатской этики, что, безусловно, недопустимо», — заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.

Он напомнил, что по Кодексу профессиональной этики адвокат не может разглашать, что к нему обращался человек, и уж точно адвокат не может публично заявлять, что он отказался защищать того, кто к нему обратился.

Мы ведь не хотим, чтобы, к примеру, врач, к которому человек обратился с деликатной проблемой, вечером рассказывал об этом на телешоу. Да еще для того, чтобы подчеркнуть отказ в помощи по каким-то личностным соображениям Михаил Толчеев вице-президент Федеральной палаты адвокатов.

Он отметил, что в некоторых случаях такие заявления адвокатов формируют стереотип об этой профессии в глазах общества. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов напомнил, что в любой профессии есть ограничения. В частности, адвокат должен оставлять при себе личную мотивацию.

Неизвестно, связано ли заведение дисциплинарного дела в отношении Эльмана Пашаева и Александра Добровинского с этим заявлением совета Федеральной палаты адвокатов.

Заявления адвокатов

После аварии Александр Добровинский заявил, что не станет защищать актера Ефремова, так как знает, как выиграть этот процесс. Защитник отметил, что встал на сторону потерпевших, так как не хочет, чтобы актер избежал наказания.

«Пусть его защищают другие адвокаты, ради бога, я не хочу. Исходя из каких-то принципов, которые я вижу в зеркале каждое утро, когда я бреюсь. Кроме того, есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся», — пояснил Добровинский.

Также непонятна история с компенсацией. По словам адвоката Добровинского, семья погибшего Сергея Захарова отказывалась брать деньги в качестве компенсации. «Еще раз получил подтверждение, что семья не хочет брать денег. Все это фантазия», — сказал адвокат.

Однако после Добровинский заявил, что во время судебных слушаний они подадут иски с требованиями получить компенсацию причиненного вреда. В чем именно она будет заключаться — неизвестно.

Представляющий интересы Ефремова Эльман Пашаев отличился резонансными заявлениями об аварии. В частности, сначала он в эфире телеканала объявил о том, что актер не признал своей вины.

«Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал», — заявил он.

Через некоторое время он пояснил, что его слова неправильно поняли. Отказа от признания вины не было. Но актер признал, что в аварии принял участие его автомобиль.

При этом защитник Ефремова ни разу конкретно не ответил на вопрос, находился ли его подзащитный за рулем. В комментарии о ДНК актера, следы которого нашли в на водительском сиденье, он заявил: «Кто за рулем был — не был, это никто не оспаривает».

Через некоторое время он ответил: «Частично» — на прямой вопрос, был ли за рулем машины Ефремов. Сам актер дать комментарии прессе не может, так как находится под домашним арестом и не может общаться с журналистами.

Также Эльман Пашаев сделал весьма неоднозначное заявление. По его словам, он входит в тройку самых высокооплачиваемых адвокатов России. Об этом он заявил в ток-шоу «60 минут».

«Если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — сказал Пашаев.

Дисциплинарное производство

В дисциплинарном производстве решается, совершил адвокат какой-либо проступок или нет. Это может повлечь за собой лишение статуса, или же для фигуранта все закончится предупреждением. Об этом заявил в беседе с «360» адвокат Тимур Маршани. При этом он отметил, что ему непонятны причины, по которым процесс начался сейчас.

Наверняка было что-то выходящее за рамки обычной манеры делового общения, которая спровоцировала подобную инициативу, направленную на возбуждение дисциплинарного производства в отношении известных адвокатов. Но мне бы не хотелось делать скоропалительные выводы Тимур Маршани адвокат.

Решение по адвокатам будет принимать специальная дисциплинарная комиссия, которая изучит жалобы или обращения, если они были, а также рассмотрит конкретные требования к основаниям по привлечению адвокатов.

По словам Маршани, такие дела не редки в адвокатской сфере. В частности, он напомнил, что недавно был лишен статуса адвокат Евгений Тонкий.

«Сегодня это является одним из элементов давления на адвокатуру. <…> Многих адвокатов лишают этого статуса. К сожалению, без права на восстановление», — подчеркнул он.

Маршани отметил, что тем, кто попадает в такую ситуацию, остается только одна возможность: пользоваться поддержкой и лояльностью коллег, которые рассматривают этот вопрос.

Эксперт заявил, что комиссия при рассмотрении дела должна понять, что участники дисциплинарного производства используют все свои ресурсы — каждый для защиты своего клиента — и отстаивают ту правовую позицию, с которой согласен их подзащитный.

«Мне бы очень хотелось, чтобы ни в коем случае профессиональная этика не была нарушена в таком непростом и сложном деле Ефремова», — подытожил адвокат.