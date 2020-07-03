Ефремов отказался признавать себя виновным. За что тогда извинялся?

Актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Об этом заявил в интервью телеканалу «Москва 24» его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал», — сообщил Пашаев и уточнил, что в ДТП участвовала машина Михаила Ефремова.

Ранее адвокат артиста заявлял, что Ефремов переживает из-за случившегося больше, чем семья пострадавшего.

Сам артист никаких комментариев не дает, ссылаясь на подписку о неразглашении. Единственный раз, когда Ефремов комментировал ДТП, — в видео, которое выложили на Youtube-канале сообщества «Гражданин поэт». Тогда артист раскаялся и принес извинения родственникам погибшего.

Все произошло 8 июня. Михаил Ефремов сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и протаранил грузовик на встречке Садового кольца. Мужчина-курьер погиб в реанимации спустя несколько часов после ДТП.

Ефремову грозит тюремный срок.