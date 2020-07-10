Адвокатов по делу Ефремова заподозрили в нарушении этики. Пашаев назвал это вбросом

Федеральная палата адвокатов России на официальном сайте сообщила, что на Эльмана Пашаева и Александра Добровинского завели дела из-за нарушения профессиональной этики. Оба юриста пояснили «360», что пока ничего об этом не знают.

«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами Федерального закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела», — говорится на сайте палаты.

Добровинский и Пашаев пока не получали никаких уведомлений, и о нюансах дела им ничего не известно.

«Я ничего не знаю об этом. Но знаю, что следствие ничего не писало, потому что я вчера видел следователя», — сказал Добровинский. Он отметил, что подробности станут известны только тогда, когда он получит документы о возбуждении дисциплинарного дела на руки. По его словам, это может произойти на следующей неделе.

Адвокат Пашаев заявил, что Федеральная палата не имеет права на подобные действия, так как не регулирует его работу и не влияет на нее.

«Рассматривает любое нарушение в отношении меня Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания», — сказал Пашаев. Он также отметил, что со своей стороны не видит нарушений. По его словам, Федеральная палата адвокатов для него «не начальство и не административное руководство». Такую роль для Пашаева исполняет адвокатская палата по субъекту. Кроме этого, адвокат не понимает, каким образом против него возбудили дисциплинарное дело.

«Как можно было возбудить дело без меня. Они должны были вызвать меня на комиссию», — рассказал Пашаев. Он пояснил, что в таком случае должно было прийти письмо в территориальную палату, но он еще ничего не получал. Пашаев считает, что новость о дисциплинарном деле просто привлекает внимание.

«Это вброс. Хотят к себе привлечь внимание», — сказал Пашаев.

Оба адвоката защищают интересы сторон в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Недавно Пашаев заявил, что в суде раскроются сенсационные подробности.