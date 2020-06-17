Адвокат стороны Захарова: семья не будет брать компенсацию, предложения не было

Защищающий интересы семьи погибшего в аварии водителя Сергея Захарова Александр Добровинский заявил «360», что представители Михаила Ефремова не предлагали родным мужчины денег. Об этом адвокат рассказал «360».

«Никакого предложения не было. Был разговор между адвокатом господина Ефремова вчера вечером и Валерием Владимировичем (брат покойного Сергея)», — заявил Добровинский.

По его словам, Валерию предложили встречу со стороной Ефремова. Но мужчина ответил, что это надо согласовывать с Добровинским. После этого никаких звонков ни защитнику, ни мужчине не поступало. Адвокат еще раз уточнил решение семьи утром 17 июня.

Еще раз получил подтверждение, что семья не хочет брать денег. Все это фантазия Александр Добровинский.

По информации собеседника «360», деньги не предлагали и официальной жене Захарова.

Между тем, адвокат Ефремова Эльман Пашаев сказал ТАСС, что встречался с братом погибшего и обсуждал ситуацию.

«Посмотрим, как все пойдет дальше, но контакты с ним будут продолжены», — отметил Пашаев.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Он на всей скорости влетел в грузовик, где находился Сергей Захаров. От полученных травм последний скончался.

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