«Что за бред с утра до вечера?» Адвокат Ефремова посмеялся над теориями защитника семьи Захарова

Следствие нашло следы ДНК актера Михаила Ефремова на подушке безопасности, что доказывает — именно актер сидел за рулем в момент смертельного ДТП, заявил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. Сторона защиты артиста Эльман Пашаев данный факт и не думал отрицать. В разговоре с «360» он отметил, что эти детали никак не связаны с фразой Ефремова о непризнании своей вины в аварии.

Вы знаете, кто за рулем был — не был, это никто не оспаривает. Вот сколько можно бред нести, людям голову морочить? Эльман Пашаев адвокат Михаила Ефремова.

Существуют железные доказательства, отметил он. Поэтому адвокат поинтересовался, причем здесь сейчас подушка безопасности.

«Что за бред несет с утра до вечера? Если у него такая фантазия гадать, то он на этом больше заработает», — добавил Пашаев. Поэтому слова Добровинского он назвал «безграмотным толкованием».

Ефремов отказался признавать свою вину в аварии. Но это еще не означает, что он не сидел за рулем.

«Когда он говорит, что свою вину не признает, это не значит, что не совершено преступление. В нем виновность человека устанавливает суд. Как может адвокат говорить — кто-то виноват или кто-то не виноват. Вы можете говорить, потому что вы журналист — не адвокат. Виновность только устанавливает суд», — пояснил Пашаев.

А сам Ефремов говорит, что это он сидел за рулем? Адвокат ответил неоднозначно на этот вопрос.

«Пожалуйста, я же говорил неоднократно, вам терпения, в суде я более подробно на все вопросы отвечу. Просто поймите, сейчас назначено пенальти, вы — вратарь, а я забиваю, и вы говорите: „Куда будешь бить?“. А я могу забить мяч? Вот аналогично», — объяснил адвокат.

Сторона защиты намерена работать по конкретным фактам, не на публику. «Не будем ухудшать его положение и статус», — сказал адвокат.

Расследование уголовного дела Ефремова завершится на следующей неделе.

Ранее выяснилось, что актер не помнит события того злополучного дня. Причем с первых суток, он был тогда сильно пьян.