Адвокат Ефремова опроверг свои же слова о том, что актер не признал вину

Последние заявления адвоката Пашаева были поняты не так, как он говорил.

«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего, как верующий и добрый человек», — объяснил Пашаев. При этом ранее в разговоре с «360» адвокат сказал, что актер «никогда в полном объеме ничего не признавал».

В интервью телеканалу «Москва 24» Пашаев сообщил, что актер не признает вину. Затем с заявлением выступил адвокат сына погибшего в аварии Сергей Аверцев. Он сказал, что будет добиваться правды. По его мнению, вина актера в любом случае есть.