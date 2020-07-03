Адвокат Ефремова опроверг свои же слова о том, что актер не признал вину
Адвокат актера Эльман Пашаев сказал, что на допросе не поднимался вопрос о вине его подопечного. Он также рассказал, что его «не так поняли». Пашаев не говорил, что Ефремов «отказался от признания вины». Правозащитник лишь сообщил, что актер признает, «что произошла автоавария с его машиной». Слова адвоката приводит ТАСС.
Последние заявления адвоката Пашаева были поняты не так, как он говорил.
«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего, как верующий и добрый человек», — объяснил Пашаев. При этом ранее в разговоре с «360» адвокат сказал, что актер «никогда в полном объеме ничего не признавал».
В интервью телеканалу «Москва 24» Пашаев сообщил, что актер не признает вину. Затем с заявлением выступил адвокат сына погибшего в аварии Сергей Аверцев. Он сказал, что будет добиваться правды. По его мнению, вина актера в любом случае есть.