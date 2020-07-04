Расследование ДТП с Михаилом Ефремовым завершилось

Расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении Михаила Ефремова из-за смертельного ДТП, завершилось. Авария с участием актера произошла в начале июня на Садовом кольце.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он подчеркнул, что следственные действия по делу Ефремова завершили.

«В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — рассказал он.

Завершение следствия подтвердил и защитник актера Эльман Пашаев. Однако он подчеркнул, что не может сообщить никаких подробностей из-за подписки о неразглашении информации.

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский добавил, что потерпевшие начнут знакомиться с материалами дела на следующей неделе. Он отметил, что объем материалов, связанных с аварией, составляет пять томов.

Добровинский также отметил, что потерпевшие намерены заявить гражданские иски к Михаилу Ефремову во время слушания. Они потребуют компенсации причиненного вреда. При этом адвокат пострадавшей стороны пока отказался разглашать подробности их требований.