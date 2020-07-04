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    04 июля 2020, 23:37

    Расследование ДТП с Михаилом Ефремовым завершилось

    Нина Петлинова

    Расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении Михаила Ефремова из-за смертельного ДТП, завершилось. Авария с участием актера произошла в начале июня на Садовом кольце.

    Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он подчеркнул, что следственные действия по делу Ефремова завершили.

    «В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — рассказал он.

    Завершение следствия подтвердил и защитник актера Эльман Пашаев. Однако он подчеркнул, что не может сообщить никаких подробностей из-за подписки о неразглашении информации.

    Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский добавил, что потерпевшие начнут знакомиться с материалами дела на следующей неделе. Он отметил, что объем материалов, связанных с аварией, составляет пять томов.

    Добровинский также отметил, что потерпевшие намерены заявить гражданские иски к Михаилу Ефремову во время слушания. Они потребуют компенсации причиненного вреда. При этом адвокат пострадавшей стороны пока отказался разглашать подробности их требований.