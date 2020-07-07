Защита Евремова «частично» признала, что актер был за рулем

«Частично», — ответил Эльман Пашаев на вопрос признает, ли он, что за рулем был Ефремов. Он добавил, что «есть много нюансов, все доказательства идут в копилку».

Ночью 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации.

Ефремов признал вину на следующий день после ДТП. Соответствующие видеозаписи опубликовало ГУ МВД по Москве.

Однако затем он передумал. 3 июля он заявил о своей невиновности. Защита актера отметила, что в ДТП участвовала машина Ефремова, но сам он преступление не совершал.