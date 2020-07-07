Защита Евремова «частично» признала, что актер был за рулем
Адвокат Михаила Ефремова частично признал, что в момент смертельной аварии актер находился за рулем. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
«Частично», — ответил Эльман Пашаев на вопрос признает, ли он, что за рулем был Ефремов. Он добавил, что «есть много нюансов, все доказательства идут в копилку».
Ночью 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации.
Ефремов признал вину на следующий день после ДТП. Соответствующие видеозаписи опубликовало ГУ МВД по Москве.
Однако затем он передумал. 3 июля он заявил о своей невиновности. Защита актера отметила, что в ДТП участвовала машина Ефремова, но сам он преступление не совершал.