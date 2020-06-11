Известный адвокат Александр Добровинский отказался помогать Михаилу Ефремову после смертельного ДТП. Он встал на сторону защиты потерпевших, так как не хочет, чтобы актер избежал наказания.

Добровинский взялся защищать в суде семью погибшего Сергея Захарова. Он хочет предложить родственникам подать гражданский иск о моральном ущербе.

«Меня подкупила эта семья, сказав, что если Ефремов будет предлагать деньги, то уже поздно, и они не хотят никаких денег получать от семьи Ефремова и его близких. С другой стороны, думаю, что в деле будет гражданский иск. По крайней мере я буду им так советовать», — заявил адвокат радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что каждый адвокат имеет право отказаться от дела. Именно так он и поступил с Михаилом Ефремовым.

«Пусть его защищают другие адвокаты, ради бога, я не хочу. Исходя из каких-то принципов, которые я вижу в зеркале каждое утро, когда я бреюсь. Кроме того, есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся», — пояснил Добровинский.

Заниматься делом семьи Захарова он начал 10 июня, рассказал адвокат «360». Он планирует обсудить все вопросы по делу с родственниками после праздников 15 июня. В частности, Добровинский хочет предложить выяснить, задерживали ли Ефремова раньше за езду в нетрезвом виде.

«Да, это моя инициатива. Я пока это не согласовал с семьей. Будем встречаться в понедельник и все обсуждать», — сказал адвокат.

Раньше Добровинский представлял в суде интересы экс-жен футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Также он был адвокатом Филиппа Киркорова.

Сергей Захаров скончался в реанимации утром 9 июня после аварии в центре Москвы. В его фургон влетел автомобиль пьяного Ефремова. Самого артиста отправили под домашний арест на два месяца. Ему может грозить до 12 лет заключения.