    11 июня 2020, 11:09

    «Не хочу выигрывать процесс»: адвокат Добровинский — об отказе защищать Ефремова

    Дарья Бунякова, Иван Степанов

    Известный адвокат Александр Добровинский отказался помогать Михаилу Ефремову после смертельного ДТП. Он встал на сторону защиты потерпевших, так как не хочет, чтобы актер избежал наказания.
    «Не хочу выигрывать процесс»: адвокат Добровинский — об отказе защищать Ефремова

    Добровинский взялся защищать в суде семью погибшего Сергея Захарова. Он хочет предложить родственникам подать гражданский иск о моральном ущербе.

    «Меня подкупила эта семья, сказав, что если Ефремов будет предлагать деньги, то уже поздно, и они не хотят никаких денег получать от семьи Ефремова и его близких. С другой стороны, думаю, что в деле будет гражданский иск. По крайней мере я буду им так советовать», — заявил адвокат радиостанции «Говорит Москва».

    Он добавил, что каждый адвокат имеет право отказаться от дела. Именно так он и поступил с Михаилом Ефремовым.

    «Пусть его защищают другие адвокаты, ради бога, я не хочу. Исходя из каких-то принципов, которые я вижу в зеркале каждое утро, когда я бреюсь. Кроме того, есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся», — пояснил Добровинский.

    Заниматься делом семьи Захарова он начал 10 июня, рассказал адвокат «360». Он планирует обсудить все вопросы по делу с родственниками после праздников 15 июня. В частности, Добровинский хочет предложить выяснить, задерживали ли Ефремова раньше за езду в нетрезвом виде.

    «Да, это моя инициатива. Я пока это не согласовал с семьей. Будем встречаться в понедельник и все обсуждать», — сказал адвокат.

    Раньше Добровинский представлял в суде интересы экс-жен футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Также он был адвокатом Филиппа Киркорова.

    Сергей Захаров скончался в реанимации утром 9 июня после аварии в центре Москвы. В его фургон влетел автомобиль пьяного Ефремова. Самого артиста отправили под домашний арест на два месяца. Ему может грозить до 12 лет заключения.