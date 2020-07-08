Защитник Ефремова входит в топ-3 дорогих адвокатов России. По его словам

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что он входит тройку самых высокооплачиваемых адвокатов в России.

По словам Пашаева, его доходы могут вызвать недовольство «у всех». Видеовыступление адвоката Ефремова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

«Я вас огорчу всех: если в России есть первая тройка самых богатых адвокатов, из них, наверное, не первый, а второй — это я. Самый высокооплачиваемый!» — сказал Пашаев.

Однако, о каких конкретно суммах идет речь, юрист не уточнил. Свою высокую зарплату Пашаев объяснил работой не «на публику», а «на результат».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем внедорожнике пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Утром следующего дня водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм в реанимации.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Ранее защита Ефремова «частично» признала, что в момент смертельной аварии актер находился за рулем.