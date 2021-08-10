Лето в огне. Лесные пожары в России спровоцировало наплевательство

Это лето оказалось богатым на лесные пожары. В огне и смоге оказались многие территории России, некоторые поселения начисто выгорели. Люди старались обуздать стихию, помогали друг другу и не забывали спасать животных. Причиной масштабных пожаров специалисты считают сухую и жаркую погоду, а также мусор, брошенный безответственными туристами.

В нынешнем году в России пожары затронули более 10 гектаров леса. Это в 1,2 раза превосходит прошлогодние показатели, хотя количество пожаров в 2021 году оказалось меньшим. Огонь пришел в Сибирь и на Дальний Восток, в Карелию и Челябинскую область, Башкирию, Вологодскую, Оренбургскую и Липецкую области.

В Мордовском государственном природном заповеднике имени П. Г. Смидовича горело 50 гектаров территории. В тушении пожара приняли участие более тысячи человек, с огнем боролись аэромобильные группы МЧС, сотрудники лесного хозяйства и Росгвардии, вертолеты Ми-8, самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76. На очаги пожара было сброшено 714 тонн воды.

Под Челябинском огонь захватил 14 гектаров, пострадали 18 человек, люди жаловались на воспаление глаз из-за задымления и стресс. А юный житель Красноярска обратился к президенту России Владимиру Путину и рассказал, что из-за смога от пожаров родители не отпускают детей гулять. «Нам нечем дышать, мы хотим жить», — объяснил мальчик.

Спасти людей и животных

Хуже всего в этом году пришлось Якутии. В Республики Саха на 5720 квадратных километров горело более 250 пожаров. Огонь захватил три миллиона гектаров леса, около сотни населенных пунктов были задымлены. В Якутске аэропорт был вынужден отменять рейсы. Для тушения пожаров использовали военную технику, а также самолеты и вертолеты.

Село Бясь-Кюель Горного улуса полностью сгорело. Огонь перебросился через минерализованную полосу и сжег 33 жилых дома и восемь хозяйственных построек. Население успели эвакуировать — сначала на автобусах вывезли детей, потом взрослых. Власти Якутии заявили, что сгоревшие дома будут восстановлены за счет резервного фонда. сообщил портал Ykt.ru.

Свою лепту в борьбу с пожарами старались внести все жители Якутии. Правда, иногда сборы денег на помощь в борьбе с лесными пожарами оборачивались громкими скандалами. Но желающих помочь это не останавливало. Не забыли люди и о животных, которые пострадали от пожаров.

Жаркое лето — магнит для огня

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», бывший спасатель и сотрудник МЧС Александр Старостин пояснил «360», что нынешним лесным пожарам мы обязаны необычно жаркой и ветренной погоде этого лета. Эти факторы способствуют быстрому распространению огня и переходу пожаров из низин в верховья.

«Пожары большой площади у нас, как правило, в труднодоступных районах. где нет распространенной сети дорог. Из-за этого существуют достаточно большие проблемы с доставкой туда личного состава, огнетушащих веществ и техники. Поэтому площадь лесных пожаров и увеличилась», — сказал Александр Старостин.

Он также отметил, что сухие леса стоят и в Московской области — достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар, который быстро распространится благодаря ветру. Спасатель рассказал, что наиболее тяжелые для тушения пожары происходят в горно-лесистой местности: там все усложняет особенности рельефа и отсутствие водных источников поблизости.

Мусор как линза

Александр Старостин рассказал, что, как правило, у лесных пожаров две причины: природная и техногенная. К первой относятся молнии и самовозгорания торфяников. Причинами техногенных пожаров могут быть не только брошенный окурок или непотушенный костер — катастрофа может произойти и из-за мусора, оставленного в лесу.

«Та же пластиковая бутылка или целлофановый пакет, в которых осталась вода, могут сработать как линза и, сфокусировав солнечные лучи, поджечь сухую лесную подстилку, которая находится под этим мусором. К сожалению, случаев источников возгорания достаточно много», — отметил спасатель.

Также очень часто причиной пожаров становится неконтролируемое горение сухой травы. Александр Старостин напомнил поговорку, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят. Начинать нужно прежде всего с себя: не разводить открытый огонь, ни в коем случае не бросать окурки и всегда убирать мусор.