Площадь лесных пожаров в этом году увеличилась в 1,2 раза

Площадь лесных пожаров в России в этом году увеличилась в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом количество очагов уменьшилось.

«Обстановка с лесными пожарами на территории России остается крайне напряженной. К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года», — сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова. Министр добавил, что количество пожаров уменьшилось, но увеличилась их площадь в 1,2 раза — до 7,7 миллиона гектаров. Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Дым от лесных пожаров в Якутии распространился на Урал и соседние регионы. Жители ощущают запах гари, а в некоторых городах появились туманы. Горит также Мордовский заповедник, огонь распространился на 50 гектаров. Пожар тушат аэромобильные группировки МЧС, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолеты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76.