«Мы хотим играть на улице». Ребенок из Красноярска обратился к Путину из-за дыма от лесных пожаров

Юный житель Красноярска обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства взять под личный контроль ситуацию с дымом от пожаров. Из-за загрязненного воздуха родители не отпускают детей гулять.

«Уважаемый наш президент России Владимир Путин. Я — гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить», — объяснил мальчик.

Он объяснил, что родители не отпускают детей на улицу из-за загрязненного воздуха. В Красноярске объявили режим «черного неба» из-за таежных пожаров в Якутии.

Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Он также поручил властям Якутии подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации из-за природных возгораний в регионе.