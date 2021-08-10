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    10 августа 2021, 15:35

    «Мы хотим играть на улице». Ребенок из Красноярска обратился к Путину из-за дыма от лесных пожаров

    Анастасия Калинина

    Юный житель Красноярска обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства взять под личный контроль ситуацию с дымом от пожаров. Из-за загрязненного воздуха родители не отпускают детей гулять.

    «Уважаемый наш президент России Владимир Путин. Я — гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить», — объяснил мальчик.

    Он объяснил, что родители не отпускают детей на улицу из-за загрязненного воздуха. В Красноярске объявили режим «черного неба» из-за таежных пожаров в Якутии.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Он также поручил властям Якутии подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших от чрезвычайной ситуации из-за природных возгораний в регионе.