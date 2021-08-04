Военные инженеры вылетели в Якутию для тушения лесных пожаров

Почти 130 военнослужащих инженерного соединения Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, вылетели в Якутию для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Об усилении группировки Минобороны по тушению пожаров в Якутии распорядился глава министерства Сергей Шойгу по обращению главы региона Айсена Николаева.

Сегодня военные приступили к погрузке на железнодорожные платформы специальной техники для переброски в Якутию. Из Хабаровска в республику доставят бульдозеры, экскаваторы, автомобильные тягачи и путепрокладчики БАТ-2. Личный состав сводного отряда инженеров ВВО доставят в Якутию на самолетах военно-транспортной авиации.

Помощь в тушении лесных пожаров продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с выливными авиационными приборами ВАП-2, а также экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ. Они оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5. Была переброшена в республику и армейская авиация ВВО.

По данным МЧС, дым от пожаров дошел до Иркутска и пяти центральных районов Приангарья. Площадь пожара составляет более 1,3 миллиона гектаров. Для борьбы с огнем пришлось вызывать искусственные дожди.