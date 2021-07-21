Дать 300 рублей против пожаров. Приказ о добровольной помощи в больнице Якутии привел к скандалу

Врачам из Якутии предложили пожертвовать деньги на борьбу с лесными пожарами. Многие решили, что речь идет о принудительных отчислениях, хотя сами медики отказываются это подтверждать или как-то комментировать. Скандальное распоряжение о взносах уже отменили. Но эксперты советуют в таких случаях не ждать общественного резонанса, а идти в прокуратуру.

Политолог Илья Паймушкин опубликовал распоряжение об оказании помощи в тушении лесных пожаров. В документе за подписью исполняющей обязанности генерального директора Республиканской больницы №1 Валентины Саввиной говорится о порядке перечисления и величине взносов.

Для врачей рекомендована сумма не более 500 рублей, для среднего и младшего медперсонала — 300 рублей, для остальных сотрудников — 150 рублей. Но желающие могут перечислить большую сумму. Руководителям медцентров, входящих в структуру больницы, следовало сдать в бухгалтерию ведомости для удержания денег из зарплаты.

Добровольная помощь

По мнению Паймушкина, региональные власти ситуацию не контролируют, а глава республики выстраивает модель государства в государстве, стараясь все подчинить своей позиции. Поэтому никто из медработников Якутска не готов комментировать ситуацию даже на условиях полной анонимности.

Возможно, это связано с тем, что на опубликованном политологом фото документа ясно видно, речь идет о тех сотрудниках, которые сами желают помочь в борьбе со стихийным бедствием. То есть жертвуют из зарплаты добровольно. Это же подтвердила и автор распоряжения Валентина Саввина.

Она отметила, что в сложившейся ситуации каждый житель республики старается внести свою лепту для борьбы с лесными пожарами. Акции по сбору средств объявляют коллективы многих организаций. Все пожертвования имели добровольный характер. Сейчас распоряжение отменили, желающие сделать взнос могут обратиться в профсоюз.

Грабеж среди бела дня

Руководитель правого департамента Конфедерации труда России Олег Бабич пояснил «360», что в случае, если сборы и вправду имели добровольно-принудительный характер, сотрудникам нужно было обращаться в прокуратуру или в Государственную инспекцию труда. Это грубое нарушение, и установить его не займет много времени.

«То есть работникам нужно не сидеть на кухне, а быстро писать заявления в соответствующие контрольно-надзорные органы. И проблема будет решена. Заработная плата — это собственность работника. И если называть вещи своими именами, подобные „добровольные“ пожертвования — это грабеж среди бела дня», — сказал Бабич.

Он добавил, что любые вычеты из зарплаты, кроме тех, которые прямо указаны в законодательстве, могут производиться только с согласия работников. Например, по умолчанию высчитываются налоги. Также работодатель может удержать часть денег на выплату алиментов, если был предъявлен исполнительный лист.